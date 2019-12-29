Пять троен появились на свет в 2019 году в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-29T17:24:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в 2019 году на свет появилось пять троен. Многодетные родители получили денежные выплаты. Эти средства большинство направили на улучшение жилищных условий, рассказала министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова.

Для помощи родителям в регионе также строятся новые детские сады и ясли. Некоторые объекты появятся уже в новом 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Материнский капитал проиндексируют в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU