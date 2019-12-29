Пять троен появились на свет в 2019 году в Удмуртии
Родители новорожденных получили денежные выплаты
ФОТО: Pixabay
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В Удмуртии в 2019 году на свет появилось пять троен. Многодетные родители получили денежные выплаты. Эти средства большинство направили на улучшение жилищных условий, рассказала министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова.
Для помощи родителям в регионе также строятся новые детские сады и ясли. Некоторые объекты появятся уже в новом 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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