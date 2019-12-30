Глава Удмуртии подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-30T06:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

28 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Запрет относится к торговле бестабачными никотиновыми смесями – снюсам, пэкам и леденцам. В этих веществах отмечено повышенное содержание никотина. Отмечается, что ранее смеси не попадали ни под какое регулирование, а их оборот не был запрещён.

- В Удмуртии уже зарегистрированы случаи госпитализации детей в связи с употреблением снюсов, - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Однако, некоторые торговые сети Ижевска приняли решение отказаться от продажи никотинсодержащих продуктов еще до законодательной инициативы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Госсовет Удмуртии запретил продажу «снюса» несовершеннолетним

ИСТОЧНИК KP.RU