Глава Удмуртии подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним
28 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Запрет относится к торговле бестабачными никотиновыми смесями – снюсам, пэкам и леденцам. В этих веществах отмечено повышенное содержание никотина. Отмечается, что ранее смеси не попадали ни под какое регулирование, а их оборот не был запрещён.
- В Удмуртии уже зарегистрированы случаи госпитализации детей в связи с употреблением снюсов, - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Однако, некоторые торговые сети Ижевска приняли решение отказаться от продажи никотинсодержащих продуктов еще до законодательной инициативы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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