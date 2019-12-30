Ижевчанин дождался закрытия торгового центра, чтобы похитить футболки

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-30T08:16:44+03:00

Но ему это не удалось

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В одном из торговых центров Ижевска был задержан мужчина, который собирался похитить футболки. По сообщениям пресс-службы региональной Росгвардии, 50-летний мужчина решил спрятаться в туалете, чтобы дождаться закрытия магазина и совершить кражу товара.

Охранник торгового центра рассказал, что после закрытия магазина проводил обход территории, во время которого заметил мужчину. В руках у злоумышленника был пакет с украденными в магазине футболками.

Ранее мужчина уже был судим за другое преступление. Согласно статьи 7.27 КоАП, за это злодеяние ижевчанину грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного или исправительные работы до 50 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU