Ижевчанин дождался закрытия торгового центра, чтобы похитить футболки
В одном из торговых центров Ижевска был задержан мужчина, который собирался похитить футболки. По сообщениям пресс-службы региональной Росгвардии, 50-летний мужчина решил спрятаться в туалете, чтобы дождаться закрытия магазина и совершить кражу товара.
Охранник торгового центра рассказал, что после закрытия магазина проводил обход территории, во время которого заметил мужчину. В руках у злоумышленника был пакет с украденными в магазине футболками.
Ранее мужчина уже был судим за другое преступление. Согласно статьи 7.27 КоАП, за это злодеяние ижевчанину грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного или исправительные работы до 50 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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