На время новогодних каникул в Удмуртии ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-30T09:55:02+03:00

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На время новогодних праздников в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

- Ввести с 29 декабря 2019 года по 14 января 2020 года на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - говорится в распоряжении.

Органа местного самоуправления Удмуртии рекомендовано подготовить силы для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, держать в готовности системы оповещения населения, при возникновении ЧС организовывать и проводить аварийно-спасательные работы. На случай ухудшения погодных условий обеспечить готовность мобильных пунктов обогрева.

Также рекомендации даны министерствам образования, строительства, здравоохранения, Поисково-спасательной службе, Службе гражданской защиты и ГУ МЧС по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU