Биатлонист из Удмуртии выиграл спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке-2019»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-30T09:22:59+03:00

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29 декабря в рамках 5-го этапа Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка-2019» прошла мужская спринтерская гонка. В гонке одержал победу биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.

Ильназ Мухамедзянов опередил Алексея Слепова из Санкт-Петербурга на 21,3 секунды. Призовую тройку замкнул Евгений Идинов из Тюменской области. Все призеры допустили по одному неточному выстрелу.

В десятку сильнейших сегодня также заехали Дмитрий Шамаев (7-е место) и Владимир Семаков (9-е место). Александр Поварницын вновь не справился со стрельбой и финишировал лишь с 19-м результатом.

Напомним, две гонки в женских соревнованиях выиграла Ульяна Кайшева (подробнее).

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- 28 декабря во всех районах Ижевска прошли праздничные мероприятия. Рассказываем, как это было.

- Ижевчанин дождался закрытия торгового центра, чтобы унести кое-что из товара.

ИСТОЧНИК KP.RU