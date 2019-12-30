2019-12-30T11:32:40+03:00
Общество

В Камбарке открыли крытую ледовую арену

Это один из шести катков, построенных в этом году в рамках соглашения между Правительством Удмуртии и благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева на 2018-2020 годы
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Фото: Виктор ДудоровФото: Виктор Дудоров
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В Камбарке состоялось торжественное открытие крытой хоккейной площадки. Она построена на месте старого стадиона «Труд». Общая площадь каркасно-тентовой конструкции 56х26 метров. Она включает в себя трибуны для зрителей на 120 мест и две обогреваемые раздевалки при входе.

- Раньше мы тренировались у школы, на старой хоккейной коробке с уже прогнившими деревянными бортами. Новый каток – это совсем другой уровень. Уверен, его появление послужит отличным толчком для развития хоккея в Камбарском районе, - доволен Евгений Алексеев, капитан районной хоккейной команды. – У нас уже есть взрослая и юношеская команды, сейчас набираем детскую. Ну, и просто покататься на коньках здесь смогут все желающие.

Новая ледовая арена построена на месте старого стадиона «Труд». Она станет частью многофункционального спортивного комплекса. Летом администрация Камбарского района планирует привести в порядок дорожки вокруг катка – для любителей скандинавской ходьбы, обустроить площадку для мини-футбола, установить тренажеры и детский игровой комплекс.

Фото: Виктор Дудоров

Фото: Виктор Дудоров

Каток тоже не будет простаивать. Весной, летом и осенью он станет площадкой для баскетбола и других игр.

- Наш старый стадион получил вторую жизнь. Это почти центр города, поэтому, уверен, здесь всегда будет много народу. Спасибо благотворительному фонду «САФМАР» за отличный подарок к Новому году! – благодарит Александр Галанов, заместитель главы Администрации Камбарского района.

По словам Дмитрия Арсибекова, генерального директора АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, - компании которая представляет фонд «САФМАР» в Удмуртии, хоккейные площадки этой зимой также построены в пяти сельских районах республики: в Каракулино, Киясово, Балезино, Шаркане и в селе Дизьмино Ярского района.

За три года в Удмуртии в рамках соглашения между благотворительным фондом «САФМАР» и Правительством Удмуртии появится 11 новых хоккейных площадок. Самым масштабным проектом станет строительство ледовой арены в Можге, открытие которой запланировано на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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