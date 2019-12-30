Подрядчик не успел завершить работы по освещению улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске
В Ижевске на улице Баранова и Мужвайская подрядчик не успел завершить работы по установке освещения. Об этом сообщает пресс-служба города.
- На момент приемки подрядной организацией ООО «СИП-Электро» не были завершены все работы на объекте, надлежащим образом не оформлена исполнительная документация. В настоящее время подрядчику выдано требование на устранение выявленных замечаний, за срыв сроков к нему будут применены штрафные санкции, - говорится в сообщении.
Повторная приемка пройдет 9 января 2020 года.
Напомним, на улице Мужвайская установлены 22 опоры освещения, 44 светильника, на улице Баранова установлены 18 опор освещения и 18 светильников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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