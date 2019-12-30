2019-12-30T13:47:28+03:00
Общество

Подрядчик не успел завершить работы по освещению улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске

Повторная приемка объекта запланирована на 9 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске на улице Баранова и Мужвайская подрядчик не успел завершить работы по установке освещения. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На момент приемки подрядной организацией ООО «СИП-Электро» не были завершены все работы на объекте, надлежащим образом не оформлена исполнительная документация. В настоящее время подрядчику выдано требование на устранение выявленных замечаний, за срыв сроков к нему будут применены штрафные санкции, - говорится в сообщении.

Повторная приемка пройдет 9 января 2020 года.

Напомним, на улице Мужвайская установлены 22 опоры освещения, 44 светильника, на улице Баранова установлены 18 опор освещения и 18 светильников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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