У ижевчанки под предлогом заработка похитили более 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-30T11:18:42+03:00

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В Ижевске в полицию обратилась 50-летняя медсестра с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В начале декабря женщина увидела объявление с предложением дополнительного заработка на фондовой бирже. Она прошла по ссылке и указала свои данные и номер телефона. После этого надо было указать номер банковской карты, испугавшись, женщина завершила регистрацию. После этого ей позвонил неизвестный и уговорил сделать взнос 250 долларов, сообщив, что будет помогать первое время, - сообщает пресс-служба.

После этого женщина назвала коды, которые она получила в смс. В дальнейшем злоумышленниками было оформлено два кредита на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 1 239 000 рублей. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU