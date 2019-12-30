Предельный размер тарифа за проезд по мостам через реки Кама и Буй установили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-30T16:22:40+03:00

Постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики

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В Удмуртии установили предельный размер тарифа в 2020 году на проезд по мостам через реки Кама и Буй. Постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Так, для проезда через Каму тарифы составят 1 тарифная группа (легковые авто, мотоциклы) – 367 руб. (сейчас – 270 руб.);

2 тарифная группа (среднегабаритный транспорт) – 735 руб. (630 руб.);

3 тарифная группа (грузовики, автобусы) – 1 285 руб. (1 050 руб.);

4 тарифная группа (грузовики, автобусы с 3 и более осями) – 1 653 руб. (1 350 руб.).

По мосту через Буй:

1 тарифная группа – 202 руб. (сейчас – 180 руб.);

2 тарифная группа – 386 руб. (370 руб.);

3 тарифная группа – 661 руб. (630 руб.);

4 тарифная группа – 845 руб. (800 руб.).

Стоимость проезда через обе реки:

1 тарифная группа – 551 руб. (сейчас – 450 руб.);

2 тарифная группа – 1 102 руб. (1000 руб.);

3 тарифная группа – 1 927 руб. (1 680 руб.);

4 тарифная группа – 2 478 руб. (2 150 руб.).

Кстати, повышение тарифов планируется уже с 1 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU