Ижевчанка делает новогодние игрушки на основе детских рисунков

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-30T16:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижевчанка Галина Гречаненко делает новогодние игрушки на основе детских рисунков. «Комсомолка» узнала, как пришла такая идея и из чего девушка делает украшения.

Фото: Галина Гречаненко

Однажды подруга Галины попросила сделать ее деревянную игрушку на основе рисунка ее сына – помесь носорога и тигра.

Фото: Галина Гречаненко

- Он очень хотел, чтобы этот «тигророг» был живой, - рассказала Галина. - Подруга меня спросила: «А ты сможешь»? Я обещала попробовать, и все получилось! А потом, когда я написала об этом в соцсетях, другие родители тоже захотели оживить рисунки своих детей. Больше всего им нравится, что они могут для этой игрушки сочинить историю, и она останется на всю жизнь.

После этого появились еще солнышко, разноцветная машинка и радужная собака.

По словам Галины это трогательно! Особенно под Новый Год. И таких моментов больше не повторится. Очень ценно хранить эти семейные воспоминания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Предельный размер тарифа за проезд по мостам через реки Кама и Буй установили в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU