Водителям в Удмуртии рекомендуют отказаться от поездок на машине 31 декабря

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-31T09:31:36+03:00

Это связано с погодными условиями

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Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине в связи со сложными погодными условиями.

В Удмуртии 31 декабря ожидаются резкий порывистый ветер, метель, на автодорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге: максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - передает ведомство.

Также сообщается, что в настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU