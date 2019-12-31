Водителям в Удмуртии рекомендуют отказаться от поездок на машине 31 декабря
Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине в связи со сложными погодными условиями.
В Удмуртии 31 декабря ожидаются резкий порывистый ветер, метель, на автодорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге: максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - передает ведомство.
Также сообщается, что в настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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