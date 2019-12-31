Двое погибших и пятеро раненых: страшное ДТП произошло на трассе в Удмуртии
Утром 31 декабря на девятом километре автомобильной дороги «Воткинск – Кельчино» Воткинского района Удмуртии столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан».
Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, по предварительным данным, водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем «Ниссан».
В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Гранта», женщина 1988 года рождения и мужчина 1984 года рождения скончались.
Водитель «Лада Гранта» и двое его пассажиров, а также водитель «Ниссана» с пассажиром доставлены в больницу.
По факту ДТП ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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