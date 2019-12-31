Двое погибших и пятеро раненых: страшное ДТП произошло на трассе в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-31T13:55:19+03:00

Там столкнулись два автомобиля

Изменить размер текста: A A

Утром 31 декабря на девятом километре автомобильной дороги «Воткинск – Кельчино» Воткинского района Удмуртии столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан».

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, по предварительным данным, водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем «Ниссан».

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Гранта», женщина 1988 года рождения и мужчина 1984 года рождения скончались.

Водитель «Лада Гранта» и двое его пассажиров, а также водитель «Ниссана» с пассажиром доставлены в больницу.

По факту ДТП ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Куда звонить ижевчанам в Новый год, если произошло ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU