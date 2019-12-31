2019-12-31T10:40:53+03:00
Общество

Заболел зуб или произошел пожар: куда звонить ижевчанам в Новый год, если произошло ЧП

А также - график работы торговых центров
Анастасия ЗахароваЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: архивФото: архив
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Увы, от неприятностей во время новогодних праздников никто не застрахован. Куда звонить, если произошло ЧП, расскажет «Комсомолка».

Экстренные службы

Экстренные службы можно вызвать в любой момент. Фото: архив

Экстренные службы можно вызвать в любой момент. Фото: архив

Пожарная охрана, МЧС - 01 или 101 (с мобильных)

Полиция - 02 или 102 (с мобильных)

Скорая медицинская помощь - 03 или 103 (с мобильных)

Дежурная часть ГИБДД - 415-700

Диспетчер по ДТП: 46-56-82;

Аварийные службы:

Отключили свет - 071

Проблемы с газом - 04, с мобильного - 104

Прорвало батарею, трубу или канализацию - круглосуточная диспетчерская по телефону 072 или диспетчерская вашей управляющей компании

По любым вопросам в сфере ЖКХ - 072 (с мобильного 998-072)

Больницы

Каждый день будут работать дежурные больницы. Фото: архив

Каждый день будут работать дежурные больницы. Фото: архив

Взрослые поликлиники будут работать 2, 4, 6 и 8 января. 4 и 6 января будут работать узкие специалисты и диагностические службы; можно будет вызвать врача на дом.

Получить неотложную помощь в детских поликлиниках можно будет с 1 по 8 января, амбулаторная служба детских поликлиник будет работать 2, 4, 6 и 8 января, а диагностические службы 2, 4 и 6 января. 2, 4, 6 и 8 января можно будет вызвать на дом педиатра.

Молочные кухни будут выдавать молочную продукцию 2, 3, 4, 6 и 8 января.

В травматологии на ул. Краева, 37а экстренные больные принимаются каждый день, круглосуточно. Позвонить можно по телефону 68-83-03.

Работа дежурных больниц в праздники:

31 декабря:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 9 (ул. Промышленная, 52/1; регистратура: 68-18-50), ГКБ № 2 (ул. 30 лет Победы, 30; регистратура: 58-78-44)

Гинекология - ГКБ № 8 (ул. Серова, 65; справочный стол терапевтического корпуса: 45-20-82, приемная главного врача: 45-16-59);

Урология, кардиология - ГКБ № 6 (ул. Труда, 1; регистратура: 20-09-55; приемная главного врача 21-25-75);

Травматология - ГБ № 3 (ул. Нагорная, 56, регистратура взрослой поликлиники: 60-13-00, 71-26-47; регистратура детской поликлиники: 60-13-13, 61-75-78, 54-05-06; регистратура женской консультации: 74-23-63; справочная стационара: 71-22-33; приемная главного врача: 71-25-40);

ЛОР - ГКБ № 7 (Воткинское шоссе, 81; приемное отделение: 45-24-49; регистратура взрослой поликлиники: 45-24-01, 45-24-70; приемная главного врача: 45-24-10).

1 января:

Хирургия/гнойная хирургия, гинекология - ГКБ №6;

Кардиология - РКДЦ (ул. Ленина, 87Б; справочный стол: 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники: 63-74-00 (многоканальный); регистратура детской поликлиники: 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации: 68-15-84; приемное отделение стационара: 68-37-72; приемное отделение родильного дома №6: 68-28-20; приемная главного врача: 68-26-00);

Урология - 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57; справочное бюро (стационар): 46-57-93; приемное отделение: 46-54-82; регистратура гинекологии: 46-58-72; регистратура поликлиники: 46-54-83, 46-55-74; приемная главного врача: 46-32-70);

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

2 января:

Гинекология - ГКБ № 9;

Кардиология - РКДЦ;

Урология - ГКБ № 6;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

3 января:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 8, ГКБ № 6;

Кардиология, гинекология, урология - ГКБ № 6;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

4 января:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 6;

Гинекология - ГКБ № 8;

Кардиология - РКДЦ;

Урология - 1 РКБ;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

5 января:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 2;

Гинекология - ГКБ № 9;

Кардиология - РКДЦ;

Урология - ГКБ № 6;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

6 января:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 9, ГКБ № 2;

Кардиология, гинекология, урология - ГКБ № 6;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

7 января:

Хирургия/гнойная хирургия, урология - ГКБ № 6;

Гинекология - ГКБ № 8;

Кардиология - РКДЦ;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ №7.

8 января:

Хирургия/гнойная хирургия - ГКБ № 2;

Гинекология - ГКБ № 6;

Кардиология - РКДЦ;

Урология - 1 РКБ;

Травматология - ГБ № 3;

ЛОР - ГКБ № 7.

Стоматологии:

Оказание помощи по месту жительства будет производиться в городских стоматологических поликлиниках по графику: 28 декабря - 8:00-18:00. 2, 4, 6, 8 января: 9:00-18:00

28 и 31 декабря и 2, 4, 6 и 8 января Республиканская стоматологическая поликлиника (ул. Коммунаров, 231, тел.: 60-11-00, 52-41-70, 52-52-60, 57-68-71, +7(982)117-68-71) будет оказывать экстренную помощь. 28 декабря - с 8:00 до 19:00, 31 декабря - с 8:00 до 18:00, 2, 4, 6, 8 января - с 9:00 до 18:00.

В ночное время будет работать кабинет неотложной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике № 1, ул. Советская, 20 (регистратура: 52-54-68, +7(901)860-54-68). Прийти на прием можно с 21:00 до 6:00 28 и 30 декабря и 2, 4, 6, 8 января. 29 декабря - с 8:00 до 6:00, 31 декабря - с 18:30 до 6:00, 1, 3, 5, 7 января - с 9:00 до 6:00.

Аптеки

Проверить домашнюю аптечку и пополнить набор медикаментов лучше заранее, особенно если имеются хронические заболевания. Большинство аптек не будет работать в новогоднюю ночь. Круглосуточно работает все праздники аптека «Мегапресс» по адресу: ул. К. Маркса, 395Б, тел. 43-81-09.

Круглосуточная аптека «Фармакон» на ул. Майская, 20 закроется в 20:00 31 декабря и начнет работу с 1 января в 13:00. Тел. +7(965)842-31-20.

Круглосуточная аптека «Фармакон» на ул. Молодежная, 31 будет работать 31 декабря до 20:00 и откроется 1 января в 10:00. Тел. +7(965)842-31-68.

Информацию по работе аптек «Фармакон», «Бережная аптека», «Клюква», «Экона» и «Фармаимпекс» можно узнать в справочной по телефону 50-55-05 или на сайте https://b-apteka.ru/pharmacys/izhevsk

Ветеринары

В нерабочее время дежурных ветклиник можно обратиться в частные клиники. Фото: архив

В нерабочее время дежурных ветклиник можно обратиться в частные клиники. Фото: архив

31 декабря у государственных ветклиник сокращенный рабочий день, а 1 января - выходной.

31 декабря с 8:00 до 12:00 и 6-8 января с 8:30 до 15:00 работает Центральная ветлечебница (Воткинское шоссе, 29, тел. 45-85-82)

31 декабря с 8:00 до 13:00 и 4-8 января с 9:00 до 16:00 работает Первомайская ветлечебница (ул. Красноармейская, 103а, тел. 78-68-36).

31 декабря с 8:00 до 13:00 и 6-8 января с 9:00 до 16:00 работает Устиновская ветеринарная лечебница (ул. Молодежная, 22, тел. 36-63-77)

31 декабря с 8:00 до 12:00 и 2, 3, 6-8 января с 9:00 до 15:00 работает Ленинская ветеринарная лечебница (ул. Баранова, 90, тел. 71-05-26)

Частные ветеринарные службы:

Работает все праздники круглосуточно «Ветсервис» (ул. Ломоносова, 2, тел.: 23-34-11, +7(952) 409-11-09). Филиалы (ул. Ворошилова, 55/4, тел.: 23-62-23, +7(950) 833-23-23 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел.: 23-34-43, +7(950) 171-10-00) работают 31 декабря с 9:00 до 17:00 и со 2 января с 9:00 до 21:00.

Все новогодние праздники работает частная ветклиника «БИМ» (ул. 40 лет Победы, 118, тел. 79-03-27). 30 декабря - с 8:00 до 20:00, 31 декабря - с 8:00 до 18:00, 1 января - с 13:00 до 19:00, 2 января с 8:00 до 22:00. Филиал клиники (ул. Авангардная, 11, тел. 79-03-27) не работает 31 декабря и 1-3, 7 января. 4-6 и 8 января филиал работает с 9:00 до 19:00.

Все праздники работает частная ветклиника «Большая медведица» (Ключевой поселок, 83В, тел. 22-23-25). 31 декабря - с 8:00 до 18:00, 1 января с 12:00 до 18:00, 2-8 января с 8:00 до 20:00.

Почта:

31 декабря в почтовых отделениях рабочий день будет сокращенным на 1 час. 1, 2 и 7 января - выходные. 3, 4, 5, 6, 8 - почта работает в обычном режиме.

Банки

Банкоматы будут работать круглосуточно.

«Сбербанк» 1 - 8 января не работает. С 8 января банк работает в обычном режиме.

В «ВТБ 24» 6 января будет работать только одно отделение - на улице Советской, 8а с 9:00 до 16:00. С 9 января банк начнет работать в обычном режиме.

В «Альфа банке» 31 декабря в офисах банка сокращенный рабочий день. Большинство отделений закроется в 17:00. Банки не будут работать 1-8 января.

Эвакуаторы:

Эвакуаторы в праздники будут работать круглые сутки. Вызвать машину можно от 1200 рублей по следующим номерам телефонов:

«Эвакуатор дешево» - 89225145971

«Эвакуатор 24/7» - 89225171167

Торговые центры:

График работы торговых центров изменился. Фото: Сергей Грачев

График работы торговых центров изменился. Фото: Сергей Грачев

ТРЦ «Петровский» работает 31 декабря с 10:00 до 20:00. Но гипермаркет «Гастроном» и кинотеатр «Синема парк» будут работать до 22:00. 1 января большинство отделов работать не будут. Гипермаркет «Гастроном», кинотеатр «Синема парк», «Игромакс» и фудкорт откроются в 11:00 и закроются в 22:00. Боулинг в «Петровском» 1 января будет работать с 14:00 до 2:00. «Кидо» работать не будет. Со 2 января все отделы будут работать в обычном режиме.

ТЦ «Кит» работает 31 декабря с 10:00 до 19:00. 1 января в торговом центре выходной, а со 2 января ТЦ работает по обычному расписанию - с 10:00 до 21:00.

ТРЦ «Сигма» работает 31 декабря с 10:00 до 19:00. 1 января в торговом центре выходной, а со 2 января «Сигма» работает в обычном режиме - с 10:00 до 21:00.

Регистрационно-экзаменационное подразделение ОГИБДД МВД по Удмуртии

Сдать экзамен на права, обменять водительское удостоверение или зарегистрировать транспортное средство нельзя будет 1-3, 6-7 января. 31 декабря с 9:00 до 16:00 - регистрация транспортного средства, с 8:30 до 16:00 - экзамены, обмен водительского удостоверения. 4-5 января с 8:00 до 17:00 - регистрация транспортного средства, экзамены, обмен водительского удостоверения. 8 января с 8:30 до 17:30 - обмен водительского удостоверения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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