На трассе «М-7» в Удмуртии появятся два светофора

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-31T13:53:31+03:00

Их могут ввести в работу уже 10 января

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В целях безопасности дорожного движения на 134-м и 137-м километрах Федеральной трассы «М-7» проводятся работы по установке двух новых светофоров. Как сообщает «Администрация Малопургинского района» «Вконтакте», светофорами обзаведутся перекресток с. Малая Пурга – Абдульменево и участок у д. Миндереево.

По сообщениям администрации Малопургинского района, планируется ввести светофоры в работу уже 10 января. О режиме работы светофоров неизвестно.

Отметим, уже длительное время решаются вопросы по повышению безопасности движения пешеходов и транспортных средств на перекрестках и пешеходных переходах по Федеральной трассе М7 «Волга», особенно в ночное время и в условиях плохой видимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU