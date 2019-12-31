В праздничные дни в Удмуртии сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические рейды
Все праздничные дни на дорогах Удмуртии будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- В первую очередь будут проводиться рейды на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозками групп детей автобусами и в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.
Особое внимание будет уделяться и пешеходам, не соблюдающим ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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