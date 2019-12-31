2019-12-31T15:57:51+03:00
Общество

После замечаний общественников Центральную площадь в Ижевске усовершенствуют

Список важных доработок создатели проекта направят в Администрацию города
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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Создатели проекта по реконструкции Центральной площади встретились с горожанами и общественниками и составили перечень необходимых доработок, которые сделают площадь более удобной для всех категорий населения.

Как сообщается, до Нового года все предложения направят в адрес администрации столицы Удмуртии. Вся остальная работа, в частности составление сметы и изыскание средств будет выполнена властями.

В числе прочих изменений, будет разработан проект специальной тактильной плитки за остановочным комплексом, при спуске на аллею и вдоль нее, рядом со скамейками, а также к лестнице с поручнями с правой стороны.

В дополнение будет создан специализированный указатель направления пути безопасного движения для колясочников.

Посредником между архитекторами и администрацией Ижевска станет Общественная палата Ижевска. По протоколу, она должна согласовывать с представителями организаций инвалидов схемы продления тактильных элементов и установки информационных табло и указателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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