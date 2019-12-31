Больше ста единиц техники вышли на улицы Ижевска 31 декабря

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-31T16:37:48+03:00

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31 декабря на улицы города вышли 108 единиц спецтехники предприятий благоустройства. Об этом сообщает Администрация Ижевска.

Для сравнения, 30 декабря работали только 97 единиц спецтехники предприятий благоустройства.

В ночь с 30 на 31 декабря работали 92 единицы спецтехники предприятий благоустройства.

Сообщается также, что 31 декабря из города уже вывезено 3420 куб. м снега, а на обработку проезжей части израсходованы 179 тонн противогололедного материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU