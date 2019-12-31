Больше ста единиц техники вышли на улицы Ижевска 31 декабря
31 декабря на улицы города вышли 108 единиц спецтехники предприятий благоустройства. Об этом сообщает Администрация Ижевска.
Для сравнения, 30 декабря работали только 97 единиц спецтехники предприятий благоустройства.
В ночь с 30 на 31 декабря работали 92 единицы спецтехники предприятий благоустройства.
Сообщается также, что 31 декабря из города уже вывезено 3420 куб. м снега, а на обработку проезжей части израсходованы 179 тонн противогололедного материала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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