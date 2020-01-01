Ижевского чиновника наказали за игнорирование обращений граждан

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района Ижевска привлекла к административной ответственности главу этого района. Выяснилось, что он вовремя не отреагировал на обращения людей.

– Установлено, что заявитель обращался в Администрацию г. Ижевска по вопросу ненадлежащего ремонта проезжей части дороги по ул. Школьной. В нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Управлением не обеспечено качественное и всестороннее рассмотрение обращения заявителя, по большинству доводов заявителя ответ не дан, – сообщает ведомство.

Обратившимся в администрацию жителям не дали ответы о засыпанных канализационных колодцах, частично засыпанном тротуаре, отсыпке проезжей части дороги с нарушением технологических и нормативных правил, отсутствии информации о проведении работ, паспорта объекта с указанием подрядной организации и ответственных лиц.

Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. А на обращение отреагировать все-таки придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Ижевска высказал замечания по расчистке улиц города от снега

ИСТОЧНИК KP.RU