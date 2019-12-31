Глава Ижевска высказал замечания по расчистке улиц города от снега

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-31T17:32:21+03:00

Также он привел и положительные примеры

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31 декабря глава Ижевска Олег Бекмеметьев проехал по улицам города, чтобы лично проверить качество расчистки улиц от снега. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

В частности, глава города отметил недостатки в работе городских служб:

- Есть замечания по перекрёсткам: "мертвые зоны", не захваченные плугом трактора или дорожной машины, остаются «раздражающим фактором», - отметил Олег Бекмеметьев.

По словам главы Ижевска, магистрали с учетом выпавшего снега почищены удовлетворительно. Однако к тротуарам у него возникли претензии:

- Некоторые пешеходные переходы после прохода техники по дороге превращаются в «трассу для триала». Особенно для пешеходов с санками и колясками, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации:

- Жителей - автомобилистов и пешеходов - прошу понять, что в такой сильный снегопад важно обеспечить движение общественного транспорта и не допустить наката на дорогах. Техника и бригады ручного труда придут и наведут красоту на каждом проезде, на каждом тротуаре, но когда снег будет идти не так интенсивно, - отметил глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU