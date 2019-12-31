Глава Ижевска высказал замечания по расчистке улиц города от снега
31 декабря глава Ижевска Олег Бекмеметьев проехал по улицам города, чтобы лично проверить качество расчистки улиц от снега. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».
В частности, глава города отметил недостатки в работе городских служб:
- Есть замечания по перекрёсткам: "мертвые зоны", не захваченные плугом трактора или дорожной машины, остаются «раздражающим фактором», - отметил Олег Бекмеметьев.
По словам главы Ижевска, магистрали с учетом выпавшего снега почищены удовлетворительно. Однако к тротуарам у него возникли претензии:
- Некоторые пешеходные переходы после прохода техники по дороге превращаются в «трассу для триала». Особенно для пешеходов с санками и колясками, - сообщил Олег Бекмеметьев.
Также глава Ижевска попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации:
- Жителей - автомобилистов и пешеходов - прошу понять, что в такой сильный снегопад важно обеспечить движение общественного транспорта и не допустить наката на дорогах. Техника и бригады ручного труда придут и наведут красоту на каждом проезде, на каждом тротуаре, но когда снег будет идти не так интенсивно, - отметил глава города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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