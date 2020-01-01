В больнице Удмуртии умер один из пострадавших после пожара в психдиспансере

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:06:57+03:00

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В Удмуртии скончался от ожогов один из пострадавших после пожара в Глазовском психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Напомним, возгорание произошло вечером 31 декабря. Несмотря на своевременную реакцию пожарных, 6 человек получили травмы. По предварительной версии причиной пожара стало курение одного из пациентов в палате.

На рабочем совещании в правительстве Удмуртии также рассмотрели эту ситуацию.

– Это, безусловно, чрезвычайное происшествие и, к сожалению, есть пострадавшие, – сказал руководитель администрации Сергей Смирнов. – Следствие выяснит причины произошедшего и даст необходимую оценку ответственным за безопасность в данном конкретном случае, но наша задача проверить все подобные учреждения и провести дополнительное обучение персонала учреждений, где находятся люди на длительном пребывании.

В результате совещания было решено создать специальную группу, которая проверит учреждения с длительным пребыванием пациентов. Её задача - обеспечить проверку противопожарной защищённости социальных учреждений и провести профилактическую работу с персоналом диспансеров, больниц и других объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU