40-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:13:48+03:00

Он вышел из неизвестном дома в направлении

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40-летнего Прибытова Александра Викторовича разыскивают в Удмуртии. Еще 28 декабря прошлого года он вышел из дома (Ижевск, улица Репина) в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост Александра – 176 см, волосы светлые, короткие, глаза зеленые. Мужчина среднего телосложения, на подбородке и бровях шрамы, на теле – татуировки с изображениями дракона, Иисуса, паука, лебедя.

На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку, бело-черный свитер, штаны цвета хаки и темные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU