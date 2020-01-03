3 Янв. 2020 2020-01-03T08:51:41+03:00

Их установили перед новогодними гуляниями

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На Центральной площади Ижевска функционируют туалеты и комната матери и ребенка. Их установили перед началом масштабных новогодних гуляний вдоль улицы Наговицына около ДК «Металлург».

Гостям и жителям столицы региона можно воспользоваться удобствами бесплатно. В самом блоке есть отдельные кабинки для мужчин, женщин и инвалидов-колясочников.

А согреться можно в крытых павильонах, которые также установлены на Центральной площади Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU