На Центральной площади Ижевска функционируют туалеты и комната матери и ребенка
На Центральной площади Ижевска функционируют туалеты и комната матери и ребенка. Их установили перед началом масштабных новогодних гуляний вдоль улицы Наговицына около ДК «Металлург».
Гостям и жителям столицы региона можно воспользоваться удобствами бесплатно. В самом блоке есть отдельные кабинки для мужчин, женщин и инвалидов-колясочников.
А согреться можно в крытых павильонах, которые также установлены на Центральной площади Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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