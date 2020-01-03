7 человек погибли на дорогах Удмуртии за 3 дня

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:48:55+03:00

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С 31 декабря по 2 января на дорогах Удмуртии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек. Еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает 1 отдел регионального управления ГИБДД.

Одна из смертельных аварий произошла на территории Ижевска. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января на 11 км Як-Бодьинского тракта 49-летний водитель автомобиля Dodge сбил насмерть мужчину, личность которого не установлена.

- По данному факту ведется расследование, устанавливается личность погибшего, - отмечается в сообщении ведомства.

Отметим, что на одежде погибшего пешехода не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным трассам в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU