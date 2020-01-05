Когда выйдет в прокат фильм об ижевском оружейнике Михаиле Калашникове?

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:01:52+03:00

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Стала известна дата премьеры фильма о легендарном ижевском оружейнике Михаиле Калашникове (12+). На экраны кинотеатров России он выйдет 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу картины.

В работе над фильмом приняли участие дочь конструктора Елена и консультант оружейного концерна «Калашников».

- В нашем художественном фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Михаила Тимофеевича Калашникова - с раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию, - рассказал режиссер и продюсер картины Константин Буслов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/752325" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма «Калашников».

ИСТОЧНИК KP.RU