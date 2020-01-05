Соревнование в меткости и хоккей на валенках: как прошел фестиваль «А ну-ка, валенок!» в Ижевске?

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:19:10+03:00

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5 января в парке Кирова прошел фестиваль «А ну-ка, валенок!». Участники смогли посоревноваться в нескольких дисциплинах: меткости и дальности метания валенка, сообщают Парки Ижевска.

Изюминкой фестиваля стал выставочный матч хоккея на валенках между командами «Ломоносова» и «Молодежная». В первую вошли представители Администрации города и общественных организаций, во вторую – депутаты и представители бизнеса. Со счетом 4:8 победила команда «Молодежная». Однако все спортсмены получили призы.

ФОТО: Парки Ижевска

Кроме того, дети смогли поучаствовать в конкурсах и интерактивах. А во всех соревнованиях и развлечениях с валенками горожане получали жетоны, которые в конце праздника смогли обменять на ценные призы. Юная участница, набравшая 25 жетонов, выиграла билет в цирк и сладкий приз.

ФОТО: Парки Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU