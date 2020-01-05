В Удмуртии сотрудники Росгвардии спасли из пожара женщину и ребенка

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:51:14+03:00

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В ночь с 4 на 5 января сотрудники Росгвардии Удмуртии спасли из пожара женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в Глазове, на 9 этаже дома №4а по улице Пехтина. Правоохранители, патрулировавшие улицы, заметили черный дым и услышали крики о помощи. Старший прапорщик Михаил Сущев и младший сержант Дмитрий Огнев не прошли мимо и бросились на помощь. Михаил вызвал пожарный патруль.

– После того, как сотрудники вневедомственной охраны поднялись на этаж, где находился очаг возгорания, они отключили электроэнергию в квартирах, расположенных на лестничной площадке, чем предотвратили возникновение новых очагов пожара, – рассказали в ведомстве.

Дверь в охваченную дымом квартиру открыла женщина, которая рассказала, что в одной из комнат находится ее 16-летний сын. Мужчины вывели хозяев, а после – начали эвакуацию остальных жильцов дома.

До приезда сотрудников МЧС, Михаил Сущев и Дмитрий Огнев попытались потушить пожар подручными средствами. Благодаря слаженным действиям старшего прапорщика и младшего сержанта, жертв удалось избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU