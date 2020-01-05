Дорожники Ижевска устраняют заужение улиц

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:14:29+03:00

Ранее беспокойство по этому поводу выказывал и глава города Олег Бекмеметьев

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Дорожники начали устранять заужение улиц Ижевска. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ижевска.

Работы начались уже 4 января. Дорожники расширили проезжую часть улиц Буммашшевской, Молодежной, Петрова, участка от улицы 10 лет Октября до улицы Дзержинского, а также в Ленинском районе города.

Отметим, что на эту проблему обращал внимание и глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время недавней прогулки по Устиновскому району.

- На магистральных дорогах уже устраняем, надо переходить и на второстепенные улицы, - прокомментировал он на своей странице «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU