Житель Удмуртии украл у незнакомца сейф с деньгами

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:56:53+03:00

Он уже задержан

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В Завьяловском районе Удмуртии произошла кража сейфа с деньгами. Житель деревни Лудорвай обратился в полицию, рассказав, что в его дом проникли незнакомцы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В сейфе находились 300 тысяч рублей. Их похитил 57-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили похищенный сейф, распиленный болгаркой, и 295 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU