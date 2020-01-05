Житель Удмуртии украл у незнакомца сейф с деньгами
В Завьяловском районе Удмуртии произошла кража сейфа с деньгами. Житель деревни Лудорвай обратился в полицию, рассказав, что в его дом проникли незнакомцы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В сейфе находились 300 тысяч рублей. Их похитил 57-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
- В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили похищенный сейф, распиленный болгаркой, и 295 000 рублей, - рассказали в ведомстве.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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