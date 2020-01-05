2020-01-05T17:22:59+03:00
Общество

Народный артист Лев Лещенко: «Самый запоминающийся Новый год я провел в Ижевске»

В городе проходили съемки «Песни года»
Анастасия Волкова
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ФОТО: Первый каналФОТО: Первый канал
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко дал интервью Pravda.ru, где рассказал, что самый запоминающийся Новый год он провел в Ижевске. Здесь в 1971 году снимали «Песню года».

После съемок, в 23:30 артистов должны были отвезти в гостиницу. Для этого даже был подготовлен специальный автобус. Только вот он… сломался по дороге.

- В дороге ПАЗик сломался. В те годы были такие автобусы. Нас было, наверное, человек 8-10: оркестр, я и кто-то из администрации. Пешком идти полчаса, мы поняли, что опаздываем на Новый год. Но выхода не было, пошли пешком, - рассказал певец.

Однако долгой дороги удалось избежать. По пути артисты заметили две тройки лошадей с бубенцами. Они и стали «такси», которое подбросило музыкантов буквально за 5 минут до боя курантов.

- Мы ворвались в шубах, шапках. Как раз пробили часы. Мы, не раздеваясь, подняли бокалы и стали смотреть первую передачу «Песня года-71». Это был выпуск, где мы все были: Галя Ненашева, Иосиф Кобзон, Валя Толкунова, Валера Ободзинский, - резюмировал Лев Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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