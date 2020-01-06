Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:47:04+03:00

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Узнали, какие сюрпризы приготовила погода на неделе для жителей Удмуртии. По данным сервиса Яндекс погода, температура в среднем составит -5 градусов и всю неделю будет идти снег.

Так, 7 января, во вторник, температура днем составит -6…-5 градусов, ночью -6 градусов, весь день небольшой снег.

8 января, в среду, днем температура составит −7…−6 градусов, ночью −9…−8 градусов, весь день небольшой снег.

9 января, в четверг, днем −7…−6 градусов, ночью −5 градусов, днем небольшой снег, ночью умеренный.

10 января, в пятницу, днем −4 градусов, ночью −4 градусов, небольшой снег.

11 января, в субботу, температура днем −4…−3 градуса, ночью −7…−6 градусов, небольшой снег.

12 января, в воскресенье, днем −5…−4 градуса, ночью −5…−4 градуса, небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU