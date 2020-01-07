На улицах Ижевска продолжается расчистка дорог от снега

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:10:34+03:00

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В Ижевске продолжается расчистка дорог от снега. Днем 7 января, во вторник, на улицы вышли 58 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Подрядными организациями запланированы: расчистка дорог в центральном квадрате; расширение проезжей части на Шабердинском тракте, Воткинском шоссе, колье у Дома печати, в мкрн Липовая роща; вывоз снега на ул. Буммашевская, ул. Маяковского, в пр. Дерябина, - говорится в сообщении.

В ночь с 6 на 7 января работали 66 единиц спецтехники предприятий благоустройства, 4 рабочих.

Вниманию горожан! В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78(круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU