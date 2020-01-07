2020-01-07T19:50:11+03:00
Общество

Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска

Его искали сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске нашли без вести пропавшего 11-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- В полицию обратились родители мальчика, они рассказали, что он ушел в гости к бабушке и не вернулся домой. Полицейские нашли мальчика в заброшенном здании на улице Льва Толстого с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками, - сообщает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, спасатели достали мальчика из шахты лифта с шестого этажа недостроенного 9-этажного жилого дома.

Ребенка отвезли в больницу, где ему оказали медпомощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

В рамках проверки было осмотрено место происшествия, опрошены дети, находившиеся с пострадавшим ребёнком в момент случившегося, его родители и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут приняты необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.

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- В МВД по Удмуртии рассказали, сколько человек приняли участие в рождественских службах.

Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин

ИСТОЧНИК KP.RU

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