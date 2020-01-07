Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска
В Ижевске нашли без вести пропавшего 11-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- В полицию обратились родители мальчика, они рассказали, что он ушел в гости к бабушке и не вернулся домой. Полицейские нашли мальчика в заброшенном здании на улице Льва Толстого с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками, - сообщает пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, спасатели достали мальчика из шахты лифта с шестого этажа недостроенного 9-этажного жилого дома.
Ребенка отвезли в больницу, где ему оказали медпомощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
В рамках проверки было осмотрено место происшествия, опрошены дети, находившиеся с пострадавшим ребёнком в момент случившегося, его родители и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут приняты необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.
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Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин
ИСТОЧНИК KP.RU
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