В праздновании Рождества в Удмуртии приняли участие 13,6 тысяч человек
В Удмуртии в праздновании Рождества Христова приняли участие 13,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В ночь с 6 на 7 января на территории 90 населенных пунктов республики в 108 храмах, церквях и молитвенных домах Удмуртских епархиальных управлений Русской Православной Церкви Московского патриархата проведены богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова, - сообщает пресс-служба.
Более 400 полицейских и 260 сотрудников частных общественных организаций, добровольных народных дружинников и казаков вышли на охрану общественного порядка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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