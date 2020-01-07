В праздновании Рождества в Удмуртии приняли участие 13,6 тысяч человек

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:40:26+03:00

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В Удмуртии в праздновании Рождества Христова приняли участие 13,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ночь с 6 на 7 января на территории 90 населенных пунктов республики в 108 храмах, церквях и молитвенных домах Удмуртских епархиальных управлений Русской Православной Церкви Московского патриархата проведены богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова, - сообщает пресс-служба.

Более 400 полицейских и 260 сотрудников частных общественных организаций, добровольных народных дружинников и казаков вышли на охрану общественного порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU