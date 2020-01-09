2020-01-09T11:00:28+03:00
Общество

По факту падения 11-летнего ижевчанина в шахту лифта проводится доследственная проверка

Мальчик ушел к бабушке и не вернулся домой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске проводится доследственная проверка по факту падения 11-летнего мальчика в шахту лифта. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что около 17:00 6 января мальчик с друзьями проник в недостроенный подъезд многоквартирного дома на улице Льва Толстого. Там ребята поднялись на 6-й этаж и стали взрывать петарды. Услышав крик взрослого, мальчики разбежались, а один из них упал в шахту лифта. Остальные ребята подумали, что их знакомый просто ушел домой и разошлись, - сообщает пресс-служба.

После обращения родителей в полицию были организованы поиски мальчика. В 22:00 ребенка обнаружили с многочисленными травмами.

В рамках проверки получены данные о том, что подъезд, явившийся местом происшествия, длительное время находится в недостроенном состоянии. Строительная компания, осуществлявшая строительство данного объекта, обанкротилась, ее глава осуждена за мошенничество с денежными средствами граждан – участников долевого строительства.

На данный момент направлена информация в администрацию Индустриального района Ижевска о принятии мер к устранению обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с которой установлена решетка на окне.

Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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