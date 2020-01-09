2020-01-09T11:25:39+03:00
Общество

Почти 100 машин вышли расчищать от снега Ижевск

Подрядчиком запланирована работа по расширению проезжей части
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 9 января на улицы города вышли 99 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Подрядчиком запланированы: расчистка зон пешеходных переходов, остановок, лестниц расчистка тротуаров, подсыпка и подметание проезжей части на ул. Тимирязева; расширение проезжей части; вывоз снега. В ночь с 8 на 9 января работала 131 единица спецтехники предприятий благоустройства, - сообщает пресс-служба.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Следователи рассказали, как 11-летний мальчик, который упал в шахту лифта с 6-го этажа, попал в недостроенный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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