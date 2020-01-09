Вышел из больницы и домой не пришел: в Ижевске разыскивают 40-летнего мужчину

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:44:11+03:00

Информации о нем нет с 6 января

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В Ижевске разыскивают 40-летнего Зеленкова Льва Викторовича. 6 января около 11:00 он вышел из больницы по улице Труда, 1 и домой не пришел, до сих пор о нем нет никакой информации. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, прихрамывает на одну ногу, заметно косоглазие.

Был одет в серую куртку с темными вставками, черную кепку, черные джинсы, черные кроссовки. Кисти рук забинтованы, при себе имел черную сумку-чемодан и желтый пакет с вещами.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU