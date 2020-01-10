За помещенную на штрафстоянку машину в Удмуртии мужчина избил полицейского

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:13:34+03:00

Он вычислил его адрес и пришел к нему домой

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В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Вавож, который ранее избил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Вечером 2 января ранее судимый мужчина доверил управление машиной своему другу без водительских прав, а сам сел на пассажирское кресло. Их остановил сотрудник ГИБДД, который выяснил, что у обвиняемого нет документов на автомобиль. Поэтому его поместили на штрафстоянку.

– На следующий день обвиняемый употребил спиртные напитки и вечером, испытывая чувство мести по отношению к инспектору ГИБДД, в сопровождении группы знакомых прибыл по месту его жительства. Злоумышленник стал высказывать полицейскому претензии по поводу его правомерных действий, а затем неожиданно дважды ударил по голове, повалил в снег, где продолжил применять насилие. В результате этого полицейскому были причинены телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью, – говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU