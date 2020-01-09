Жителя Удмуртии задержан за кражу из пекарни

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:41:20+03:00

Ночью он взломал замки и проник в помещение

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В Удмуртии полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который обвиняется в краже из пекарни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчина ночью проник в магазин и похитил 6 ведер майонеза, кондитерские изделия, выпечку и деньги, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейскими была установлена личность злоумышленника, им оказался безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Часть похищенного была изъята.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU