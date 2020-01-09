Жителя Удмуртии задержан за кражу из пекарни
В Удмуртии полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который обвиняется в краже из пекарни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что мужчина ночью проник в магазин и похитил 6 ведер майонеза, кондитерские изделия, выпечку и деньги, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейскими была установлена личность злоумышленника, им оказался безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Часть похищенного была изъята.
На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Прелесть! Традиционная «Январская метель» - гонка на собачьих упряжках прошла в Удмуртии. Узнали, как это было.
- Двоих молодых людей из Удмуртии подозревают в краже пиротехники.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»