2020-01-10T07:26:33+03:00
Общество

Дорожники Удмуртии получили 12 новых автомобилей

Они будут на балансе парка АО «Удмуртавтодор»
Богдан Орлов
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Фото: «Удмуртавтодор» «ВКонтакте»Фото: «Удмуртавтодор» «ВКонтакте»
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У дорожников Удмуртии пополнение в транспортном парке – 12 новых автомобилей. Это 6 новых «Логанов» и 6 микроавтобусов. Об этом они рассказали в своей группе «ВКонтакте».

– Техника передана в подразделения занимающихся содержанием автомобильных дорог Удмуртской республики. Микроавтобусы будут задействованы для перевозки обслуживающих трассы рабочих бригад, прицепы для перевозки оборудования и ручного инструмента, – говорится в сообщении. – Для проведения ежедневного мониторинга состояния дорожного полотна и контроля качества произведенных работ будут использоваться легковые автомобили.

Напомним, что ранее предприятие закупило десять самосвалов модели МАЗ-650128 с колёсной формулой 6х4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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