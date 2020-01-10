Дорожники Удмуртии получили 12 новых автомобилей
У дорожников Удмуртии пополнение в транспортном парке – 12 новых автомобилей. Это 6 новых «Логанов» и 6 микроавтобусов. Об этом они рассказали в своей группе «ВКонтакте».
– Техника передана в подразделения занимающихся содержанием автомобильных дорог Удмуртской республики. Микроавтобусы будут задействованы для перевозки обслуживающих трассы рабочих бригад, прицепы для перевозки оборудования и ручного инструмента, – говорится в сообщении. – Для проведения ежедневного мониторинга состояния дорожного полотна и контроля качества произведенных работ будут использоваться легковые автомобили.
Напомним, что ранее предприятие закупило десять самосвалов модели МАЗ-650128 с колёсной формулой 6х4.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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