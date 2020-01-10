2020-01-10T09:55:48+03:00
Общество

В одном из многоквартирных домов в Удмуртии обваливается стена

На данный момент в доме отключили газ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Марсель ГазизовФото: Марсель Газизов
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В одном из многоквартирных домов в Сарапуле (Удмуртия) обвалилась кирпичная стена. Об этом написали очевидцы в соцсетях.

- 06.01.20 г. по улице Путейской в многоквартирном доме выпала часть стены! Решений нет никаких, только газ отключили, - пишут очевидцы.

Фото: Марсель Газизов

Фото: Марсель Газизов

В комментариях к посту ответили представители оперативного центра Сарапула. По их информации, на месте происшествия было проведено обследование, по итогам которого было принято решение отключить газ.

- Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с выездом на место. Принято решение в течение дня восстановить газоснабжение квартир, которые не пострадали. Дом находится под постоянным контролем газовой службы. Также принято решение о восстановлении кирпичной кладки. Разработан план ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации. МУ «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонте» совместно с УК «Лидер» занимается оценкой и поиском подрядчика для выполнения работы, - говорится в сообщении.

Фото: Марсель Газизов

Фото: Марсель Газизов

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- В отделе ГИБДД рассказали, сколько машин было эвакуировано в 2019 году за неправильную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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