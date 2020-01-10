2020-01-10T09:30:36+03:00
Общество

За неправильную парковку в 2019 году в Ижевске эвакуировано более 5 тысяч машин

Более 3,5 тысяч машин было эвакуировано за нарушение требований знаков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в 2019 году за неправильную парковку было эвакуировано более 5 тысяч машин. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- Наиболее распространенными нарушениями правил остановки или стоянки транспортных средств явились: нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств (свыше 3 500 нарушений); в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов (свыше 140 нарушений); на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним – (свыше 1000 нарушений), - сообщает ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой ответственней подходить к выбору места стоянки транспортного средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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