В новогодние праздники в Ижевске было задержано почти 60 пьяных водителей

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:04:49+03:00

Каждый пятый из задержанных не имел прав управления

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В Ижевске с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года полицейские задержали 60 пьяных водителей. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- Каждый 5 из них – не имеет права управления. Стоит отметить, что около 20 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, определяющего наличие алкогольного или наркотического опьянения. Водители привлечены к административной ответственности, - сообщает ведомство.

В случае совершения данного правонарушения, а равно отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и одновременное лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Ижевска обращается к гражданам с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.

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ИСТОЧНИК KP.RU