Бывших сотрудников ГИБДД из Удмуртии осудят за получение взятки

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:56:34+03:00

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В Удмуртии осудят бывших сотрудников ГИБДД, которые освободили водителя от административной ответственности за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Сотрудники остановили пьяного водителя, который в свою очередь побоялся ответственности и попросил своего знакомого помочь. Знакомый сотрудник согласился помочь водителю и выступить посредником. Так, с целью получения взятки, инспектор ГИБДД в кабинете нарколога подменил пробы водителя. По итогам освидетельствования водителя признали трезвым и он избежал ответственности, - сообщает пресс-служба.

За указанные действия инспектор ГИБДД получил от водителя 30 тысяч рублей. На данный момент оба сотрудника уволены со службы и находятся под домашним арестом. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU