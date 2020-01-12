Жителей Удмуртии попросили сообщать о фактах продажи никотиновых пэков
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии открыло горячую линию по фактам продажи некурительной никотинсодержащей продукции, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, ранее из оборота уже было изъято 635 упаковок некурительной смеси, которую признали опасной.
Жителей региона просят сообщать о реализации так называемых «снюсов» и прочей подобной продукции. Обращение можно оставить как на сайте республиканского Роспотребнадзора в разделе «Прием обращений», так и по телефону в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Телефоны горячей линии в территориальных отделах:
Ижевск: 22-23-02-313, 22-23-02-315
Воткинск: 8 (341 45) 5-18-34;
Глазов: 8 (341 41) 2-79-62;
Можга: 8 (341 39) 3-25-75;
Сарапул: 8 (341 47) 4-03-96;
Игра: 8 (341 34) 4-17-75;
Ува: 8 (341 30) 5-12-96.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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