Вечером 12 января в Удмуртии ожидается усиление ветра

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Об усилении юго-западного ветра в воскресенье 12 января предупреждает пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Около 22:00 по региону и в Ижевске может подняться метель. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с, так что тем, кто запланировал визит в гости или вечернюю прогулку, лучше вернуться домой пораньше.

Продлится непогода до 7:00 следующего дня – 13 декабря.

МЧС рекомендует гражданам закрыть в помещениях все окна и форточки, а водителям соблюдать безопасный скоростной режим дорогах и быть как можно более внимательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Дорожники Удмуртии получили 12 новых автомобилей

- Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены жилого дома в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU