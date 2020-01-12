2020-01-12T12:27:31+03:00
Общество

Вечером 12 января в Удмуртии ожидается усиление ветра

Метель может продлиться всю ночь
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Об усилении юго-западного ветра в воскресенье 12 января предупреждает пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Около 22:00 по региону и в Ижевске может подняться метель. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с, так что тем, кто запланировал визит в гости или вечернюю прогулку, лучше вернуться домой пораньше.

Продлится непогода до 7:00 следующего дня – 13 декабря.

МЧС рекомендует гражданам закрыть в помещениях все окна и форточки, а водителям соблюдать безопасный скоростной режим дорогах и быть как можно более внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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