12 Янв. 2020 2020-01-12T16:25:44+03:00

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В ночь с 11 на 12 января скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов, в течение пяти лет находившийся под следствием. Об этом в социальной сети сообщил Андрес Вальме, руководитель «Ижевской городской издательской компании».

Василий Шаталов являлся депутатом городской думы с 1994 года. В июле 2015 года его задержали по подозрению в мошенничестве и этапировали в Нижний Новгород. По версии следствия политик добивался выделения дополнительного финансирования для школы конного спорта, которой руководила его супруга и затем похитил средства в размере 23 млн рублей. Во время допроса Василий Шаталов пожаловался на здоровье и был доставлен в больницу.

Впоследствии политик и его жена находились под домашним арестом. В октябре 2016 года уголовное дело в отношении супругов передали на рассмотрение в суд.

Домашний арест Василия Шаталова несколько раз продляли, но приговор так и не был вынесен.

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ИСТОЧНИК KP.RU