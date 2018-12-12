Заседание переносили 109 раз: бывший вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов записал видеообращение
Бывший вице-спикер городской думы Василий Шаталов больше трех лет находится по следствием по обвинению в махинациях при выделении средств для конной школы его супруги на 28 миллионов рублей. Дело уже передано в суд, но заседания по различным причинам не могут состояться. А тут было опубликовано видео на YouTube, где сам Василий Шаталов рассказывает о неправомерном поведении сотрудников УФСИН.
«ВЛОМИЛИСЬ В КВАРТИРУ»
7 декабря 2018 года в Устиновском районном суде должно было состояться очередное заседание по уголовному делу. Как рассказывает обвиняемый, в этот день к нему и «ворвались» сотрудники УФСИН России по Удмуртии, чтобы провести досмотр в квартире.
- Я почти десять дней нахожусь на больничном по показаниям, что у меня гипертонический криз. За эти три года у меня было четыре инфаркта и один инсульт. <…> Около 9-10 утра приехали врачи. Они измерили у меня давление, из-за стресса, который у меня произошел из-за нахождения в квартире восьми человек, которые издевались надо мной, мое давление выросло до 282/160, пульс 123. Бригада начала проводить все медицинские услуги и находилась со мной (в обед одна бригада сменилась другой) до 17 часов вечера. Если бы не они, я бы к обеду умер, - рассказывает Василий Шаталов на видео, лежа под капельницей у себя дома. Напомним, что по решению суда ему сменили меру пресечения на домашний арест.
В конце того дня, по словам обвиняемого, к нему подошел подполковник Управления и потребовал уехать из квартиры, даже насильно подняли с кровати, от чего он упал в обморок. Больше ничего Василий Шаталов не помнит.
- Сейчас у меня не двигается правая рука и правая нога. Вызвали «скорую», которая хотела увезти меня в ГКБ №6 на улице Труда, с подозрением на инсульт. Однако, подойдя к адвокату, один из работников ФСИН сказал, что мне, Шаталову Василию Анатольевичу, запрещено ездить в больницы. Если только меня отвезут, то они через полчаса приедут с постановлением на арест и увезут меня в тюрьму, - рассказал обвиняемый.
Василий Анатольевич добавил, что данное обращение следует считать официальным заявлением, и он надеется, что справедливость восторжествует.
ДРУГАЯ СТОРОНА ДЕЛА
Данную ситуацию прокомментировали и в УФСИН России по Удмуртии. Там пояснили, что информация, рассказанная обвиняемым, не соответствует действительности. 7 декабря сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе действительно приходили к нему, но разговор велся через дверь, да и все записывал видеорегистратор.
- Дверь сотрудникам не открыли, общение из-за запертой двери велось с женой Шаталова В.А. Таким образом, супруга препятствовала законному требованию сотрудников инспекции войти с первоначальной целью проверить нахождение арестованного по месту жительства и соблюдение подсудимым условий домашнего ареста. Сотрудники вошли в квартиру после того, как приехала вызванная супругой Шаталова бригада скорой помощи одной из частных медицинских компаний, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, сотрудники УФСИН приходят к Василию Анатольевичу практически ежедневно, чтобы обеспечить явку в суд. Но этого не происходит. В результате, заседания переносятся из раза в раз. Если говорить точнее, согласно открытой информации на сайте суда, с 21 апреля 2017 года слушания откладывались 109 раз, из них 34 раза по причине неявки подсудимого, пять — по причине неявки защитника, один раз — по причине неявки свидетелей, в остальных случаях — по другим основаниям.
- Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции практически через день прибывают к Шаталову В.А., чтобы доставить его в суд, однако каждый раз подсудимый предъявляет справку о нахождении на больничном, либо тут же, в присутствии сотрудников УФСИН, вызывает скорую помощь с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего, получив справку врача, отказывается ехать в суд, но также и отказывается ехать в учреждения здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения, - прокомментировали в ведомстве.
Очередное заседание должно состояться 12 декабря в 9.00 утра. Неизвестно, явится ли Василий Анатольевич.
КСТАТИ!
Во вторник, 11 декабря, в Усиновском районном суде принято решение о продлении срока домашнего ареста для Василия Шаталова сроком до 30 марта 2019 года, с сохранением всех ограничений и разрешений.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В июле 2015 года в Ижевске сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-спикера городской думы Василия Шаталова и этапировали его в Нижний Новгород. Позже стало известно, что его подозревают в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что Шаталов использовал положение в городской думе Ижевска, чтобы выбить дополнительное финансирование для МБОУ «Детско-юношеская школа по конному спорту» с целью хищения. А его супруга, которая была директором этой школы, заключала контракты с подконтрольными бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска фирмами на предоставление школе трасс и полей для занятий конным спортом.
Находясь в больнице Нижнего Новогорода, он пытался спрыгнуть из окна. На подоконнике депутат просидел 6 часов, после чего бойцы СОБРа спустились с крыши на тросе и втолкнули его в палату. Затем под домашним арестом оказалась и супруга Василия Анатольевича.
В октябре 2016 года уголовное дело в отношении супругов передали на рассмотрение в суд. В августе 2018 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить Василию Шаталову неустойку.
ФСИН Удмуртии убивает человека..Шаталов Василий Анатольевич находится на больничном с гипертоническим кризом. Давление 270/160. Все документы на это есть. За три года он перенёс 4 инфаркта и инсульт. Не функционируют левая нога и рука. В пятницу 07.12.2018г. к нему обманом вломились сотрудники ФСИН в количестве 8 человек, сказали, что у них решение суда принудительно доставить его в суд. Впоследствии выяснилось, что такого документа у них не было. Начали издеваться. Жена вызвала Скорую. Доктор Скорой, каждые 15 минут мерил и объявлял давление. Как только давление начинало снижаться, в результате медицинских действий, тут же тюремщики заходили и начинали требовать ехать с ними, оскорбляли. Давление тут же поднималось обратно. Доктора просили этого не делать, но их не слушали. Доктора констатировали нестабильное состояние и запретили его перемещать, написали это письменно им, так как давление всё время прыгало. Всё это началось с 8-30 утра и длилось до 6 вечера. В районе 17 часов, зам. начальника УИИ Удмуртии подполковник Ямалиев Р.Р., оттолкнув врача, подошел к Шаталову В.А., выдернул капельницу из вены и сказал, что сейчас они его повезут в любом случае и запрет врачей для них ничего не значит. Остальные семеро зашли в комнату тоже. Протестовавшим врачам сказали, что их тоже арестуют, если будут мешать. Врачи сказали, что подчиняются грубой силе. Пятница короткий день. Суды работают до 16.30. Куда собирались увезти Шаталова В.А. до сих пор непонятно. Тем более, что и решения суда не было. А если бы и было, то его исполняют судебные приставы, а не тюремщики . Шаталова В.А. начали двигать и попытались поднять с кровати. У него резко упало давление, произошла остановка сердца и дыхания, врачам пришлось проводить реанимацию. Они констатировали подозрение на второй инсульт, у Шаталова В.А. перестали функционировать правая нога и рука. Теперь он полностью парализован. Тюремщики сразу уехали, но сказали, что вернутся в понедельник. Запретили врачам везти Шаталова В.А в больницу, пригрозив сразу же арестовать и всех увезти в тюрьму. Родные и близкие считают, что в понедельник его убьют. А в субботу 08.12.2018г. к Шаталову В.А. неожиданно приезжают "скорые" и врачи, которых никто не вызывал! Делается это из-за того, что Шаталов В.А. выиграл суд ЕСПЧ в Страсбурге, все следственные и судебные действия против него признаны незаконными и выплачена компенсация. Видимо, это месть!
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