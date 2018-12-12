Заседание переносили 109 раз: бывший вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов записал видеообращение

Бывший вице-спикер городской думы Василий Шаталов больше трех лет находится по следствием по обвинению в махинациях при выделении средств для конной школы его супруги на 28 миллионов рублей. Дело уже передано в суд, но заседания по различным причинам не могут состояться. А тут было опубликовано видео на YouTube, где сам Василий Шаталов рассказывает о неправомерном поведении сотрудников УФСИН.

«ВЛОМИЛИСЬ В КВАРТИРУ»

7 декабря 2018 года в Устиновском районном суде должно было состояться очередное заседание по уголовному делу. Как рассказывает обвиняемый, в этот день к нему и «ворвались» сотрудники УФСИН России по Удмуртии, чтобы провести досмотр в квартире.

- Я почти десять дней нахожусь на больничном по показаниям, что у меня гипертонический криз. За эти три года у меня было четыре инфаркта и один инсульт. <…> Около 9-10 утра приехали врачи. Они измерили у меня давление, из-за стресса, который у меня произошел из-за нахождения в квартире восьми человек, которые издевались надо мной, мое давление выросло до 282/160, пульс 123. Бригада начала проводить все медицинские услуги и находилась со мной (в обед одна бригада сменилась другой) до 17 часов вечера. Если бы не они, я бы к обеду умер, - рассказывает Василий Шаталов на видео, лежа под капельницей у себя дома. Напомним, что по решению суда ему сменили меру пресечения на домашний арест.

В конце того дня, по словам обвиняемого, к нему подошел подполковник Управления и потребовал уехать из квартиры, даже насильно подняли с кровати, от чего он упал в обморок. Больше ничего Василий Шаталов не помнит.

- Сейчас у меня не двигается правая рука и правая нога. Вызвали «скорую», которая хотела увезти меня в ГКБ №6 на улице Труда, с подозрением на инсульт. Однако, подойдя к адвокату, один из работников ФСИН сказал, что мне, Шаталову Василию Анатольевичу, запрещено ездить в больницы. Если только меня отвезут, то они через полчаса приедут с постановлением на арест и увезут меня в тюрьму, - рассказал обвиняемый.

Василий Анатольевич добавил, что данное обращение следует считать официальным заявлением, и он надеется, что справедливость восторжествует.

ДРУГАЯ СТОРОНА ДЕЛА

Данную ситуацию прокомментировали и в УФСИН России по Удмуртии. Там пояснили, что информация, рассказанная обвиняемым, не соответствует действительности. 7 декабря сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе действительно приходили к нему, но разговор велся через дверь, да и все записывал видеорегистратор.

- Дверь сотрудникам не открыли, общение из-за запертой двери велось с женой Шаталова В.А. Таким образом, супруга препятствовала законному требованию сотрудников инспекции войти с первоначальной целью проверить нахождение арестованного по месту жительства и соблюдение подсудимым условий домашнего ареста. Сотрудники вошли в квартиру после того, как приехала вызванная супругой Шаталова бригада скорой помощи одной из частных медицинских компаний, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники УФСИН приходят к Василию Анатольевичу практически ежедневно, чтобы обеспечить явку в суд. Но этого не происходит. В результате, заседания переносятся из раза в раз. Если говорить точнее, согласно открытой информации на сайте суда, с 21 апреля 2017 года слушания откладывались 109 раз, из них 34 раза по причине неявки подсудимого, пять — по причине неявки защитника, один раз — по причине неявки свидетелей, в остальных случаях — по другим основаниям.

- Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции практически через день прибывают к Шаталову В.А., чтобы доставить его в суд, однако каждый раз подсудимый предъявляет справку о нахождении на больничном, либо тут же, в присутствии сотрудников УФСИН, вызывает скорую помощь с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего, получив справку врача, отказывается ехать в суд, но также и отказывается ехать в учреждения здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения, - прокомментировали в ведомстве.

Очередное заседание должно состояться 12 декабря в 9.00 утра. Неизвестно, явится ли Василий Анатольевич.

КСТАТИ!

Во вторник, 11 декабря, в Усиновском районном суде принято решение о продлении срока домашнего ареста для Василия Шаталова сроком до 30 марта 2019 года, с сохранением всех ограничений и разрешений.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В июле 2015 года в Ижевске сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-спикера городской думы Василия Шаталова и этапировали его в Нижний Новгород. Позже стало известно, что его подозревают в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что Шаталов использовал положение в городской думе Ижевска, чтобы выбить дополнительное финансирование для МБОУ «Детско-юношеская школа по конному спорту» с целью хищения. А его супруга, которая была директором этой школы, заключала контракты с подконтрольными бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска фирмами на предоставление школе трасс и полей для занятий конным спортом.

Находясь в больнице Нижнего Новогорода, он пытался спрыгнуть из окна. На подоконнике депутат просидел 6 часов, после чего бойцы СОБРа спустились с крыши на тросе и втолкнули его в палату. Затем под домашним арестом оказалась и супруга Василия Анатольевича.

В октябре 2016 года уголовное дело в отношении супругов передали на рассмотрение в суд. В августе 2018 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить Василию Шаталову неустойку.