13 Янв. 2020 2020-01-13T14:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби в Крещение. Так, зав. отделением медицинской профилактики рассказала, какие могут быть последствия купания в ледяной воде.

- Купание в ледяной проруби не является обязательным ритуалом Крещения. Окунание в ледяную воду не приравнивается к лечению и, как любое воздействие на организм человека, имеет свои ограничения. Абсолютными противопоказаниями для такого экстрима являются: болезненное или истощенное состояние организма, беременность, младенческий и ранний детский возраст. При купании в большинстве случаев происходит обострение хронических заболеваний, - говорится в сообщении ведомства.

Есть ли у вас сердечно-сосудистое заболевание? Есть ли у вас другие хронические заболевания, особенно дыхательной и мочеполовой системы? После ОРВИ, гриппа, герпеса и вакцинации прошло меньше 1 месяца? Имелись ли среди ближайших кровных родственников случаи внезапной смерти в трудоспособном возрасте? Перед купанием вы приняли алкогольные напитки? Вы курили ранее, чем за 1 час до купания? Для Вас это будет первый опыт купания в ледяной воде?

Если вы ответила на все вопросы «да», вам категорически противопоказано купание в проруби, если «да» на 1-3 вопроса, то нужно все-таки подумать, прежде чем идти окунаться. А если на все вопросы вы ответили «нет», то это низкий уровень опасности, но консультация врача обязательна.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Дорожный апокалипсис продолжается. Сегодня утром автомобиль вылетел на территорию школы. При этом чуть не пострадала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU