Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:25:00+03:00

Он пролетел в полуметре от женщины

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В Ижевске автомобиль пролетел в полуметре от женщины и его занесло на территорию школы №30. Об этом сообщают очевидцы в группе «Ижевск где гай стоят».

-В 9.39 пролетел в полуметре от жены, которая стояла на светофоре, и вылетел на территорию 30-й школы, - написал в группе Станислав.

Напомним, из-за метели сегодня с утра в Ижевске осложнилась дорожная ситуация. Пробки на дорогах оценивались в восемь баллов, а пользователи соцсетей сообщали о многочисленных ДТП. По прогнозам синоптиков, погода продолжит преподносить сюрпризы. Декабрь тоже оказался аномально теплым.

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ИСТОЧНИК KP.RU