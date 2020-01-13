Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске
В Ижевске автомобиль пролетел в полуметре от женщины и его занесло на территорию школы №30. Об этом сообщают очевидцы в группе «Ижевск где гай стоят».
-В 9.39 пролетел в полуметре от жены, которая стояла на светофоре, и вылетел на территорию 30-й школы, - написал в группе Станислав.
Напомним, из-за метели сегодня с утра в Ижевске осложнилась дорожная ситуация. Пробки на дорогах оценивались в восемь баллов, а пользователи соцсетей сообщали о многочисленных ДТП. По прогнозам синоптиков, погода продолжит преподносить сюрпризы. Декабрь тоже оказался аномально теплым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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