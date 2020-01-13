2020-01-13T12:25:00+03:00
Происшествия

Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске

Он пролетел в полуметре от женщины
Анастасия Захарова
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Фото: Станислав ИвановФото: Станислав Иванов
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В Ижевске автомобиль пролетел в полуметре от женщины и его занесло на территорию школы №30. Об этом сообщают очевидцы в группе «Ижевск где гай стоят».

-В 9.39 пролетел в полуметре от жены, которая стояла на светофоре, и вылетел на территорию 30-й школы, - написал в группе Станислав.

Напомним, из-за метели сегодня с утра в Ижевске осложнилась дорожная ситуация. Пробки на дорогах оценивались в восемь баллов, а пользователи соцсетей сообщали о многочисленных ДТП. По прогнозам синоптиков, погода продолжит преподносить сюрпризы. Декабрь тоже оказался аномально теплым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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