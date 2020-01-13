Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:19:07+03:00

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Депутат Гордумы Ижевска V созыва стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета Дубай – Казань. Маргарита Сухих рассказала подробности истории.

- Примерно в середине полета мужчина, который сидел передо мной начал бить рядом сидящую женщину по щекам. Она начала терять сознание, побледнела. Позвали стюардов, капитан спросил, есть ли на борту врач. Чуть позже подошел мужчина и оказал помощь – уложил пострадавшую, попросил уйти лишних людей, приподнял ноги и начал растирать. После этого померил давление и поставил кислород. Женщина пришла в себя, - рассказала Маргарита.

Самое интересное, что депутат узнала в спасателе министра здравоохранения Татарстана – Марата Садыкова.

- Узнала сразу, спросила ли, не Марат ли вы Садыков? Он сказал: Ну да. И всё, ушёл. Очень скромный. Если бы не спросили бы, то никто бы и не узнал, - пояснила девушка.

До конца перелета (оставалось 2,5 часа – Прим. ред.) Марат Садыков каждые 20 минут подходил и спрашивал, как чувствует себя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU